Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 июля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 российских беспилотника на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М" и 12 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, 22 июля российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, трое из них – дети.

Также ночью россияне атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. Погибла женщина, повреждены дома, склад и газопровод.