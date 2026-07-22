На Хмельниччине водитель маршрутки домогался 12-летней девочки

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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 20 июля. Девочка зашла в маршрутку и обратилась к водителю за помощью, поскольку ошиблась по маршруту. Мужчина начал говорить с ней на интимные темы и предлагал личную встречу.

Ребенок сбежал и рассказал о ситуации матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность водителя и задержали его.

Мужчине планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины – развращение несовершеннолетних.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области будут судить 46-летнего жителя Закарпатской области, которого обвиняют в развращении 9-летней девочки из-за социальных сетей и хранении детской порнографии с целью дальнейшего распространения. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.