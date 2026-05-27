27 мая 2026, 18:30

Экстра-мобилизация: на Волыни ТЦК отменил отсрочку и мобилизовал мужчину за один день

На Волыни мужчине отменили отсрочку и через один день уже мобилизовали. Суд рассмотрел дело. Стало известно, на чью сторону стал суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина имел отсрочку, поскольку должен был постоянно ухаживать за дедушкой с инвалдидностью второй группы. В феврале 2026 года комиссия ТЦК предоставила ему новую отсрочку до 2 августа 2026 года, данные впоследствии внесли в реестр "Оберег".

Однако уже 26 марта 2026 комиссия ТЦК отменила отсрочку. Основанием назвали то, что якобы есть другие родственники, которые могут ухаживать за дедушкой. В тот же день мужчину мобилизовали приказом ТЦК, направили в воинскую часть и отнесли к спискам личного состава. Мужчина заявил, что это произошло даже без проведения медицинского осмотра.

При этом на суде выяснилось, что одна из внучек постоянно проживает в Германии и имеет статус временной защиты, другой внук проходит военную службу по мобилизации.

Суд отменил решение комиссии ТЦК об отмене отсрочки, отменил заключение ВЛК о пригодности, признал незаконным приказ о мобилизации и отменил приказ о причислении в воинскую часть.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.

