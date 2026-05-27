Пограничники Мукачевского отряда нашли 24-летнего жителя Каменец-Подольского, который сам обратился за помощью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Парень сообщил, что находится в горах Раховского района и из-за полного истощения не может двигаться дальше.

После спасения "верхолаз" признался, что хотел незаконно попасть в Румынию. Он самостоятельно спланировал маршрут через высокогорье, но уже через несколько часов пешего хода понял, что не рассчитал собственные силы.

Группа реагирования помогла парню спуститься с гор. Его доставили в пограничное подразделение. В медицинской помощи он не нуждался.

За попытку незаконного пересечения госграницы на парня составили админпротокол по ст. 204-1 КУоАП. Дальнейшую правовую оценку его действиям даст суд.

