28 мая 2026, 10:08

Обыски в Мукачевской РГА: чиновников подозревают в схеме с отсрочками от мобилизации

Иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 28 мая, в Мукачевской районной военной администрации проводят обыски по делу о продаже отсрочок от армии

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

По предварительной информации, следственные действия одновременно происходят у нескольких должностных лиц администрации.

Среди фигурантов проверки, в частности, фигурирует начальник одного из отделов, отвечающий за мобилизационную работу. Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением и вероятных схемах оформления документов для получения отсрочок от призыва.

Правоохранители изымают служебную документацию и другие материалы, которые могут иметь значение для следствия.

Официальной информации о уведомлении о подозрении, задержании или круге всех причастных лиц пока нет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 15 мая в Ужгороде сотрудники СБУ и полиции проводили масштабные обыски в Ужгородском районном ТЦК и СП. По данным источников, двум фигурантам были вручены подозрения. Один из них – бывший работник Ужгородского военкомата, которого следствие считает посредником между клиентами и учреждением.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

