Иллюстративное фото: pixabay

Из-за ухудшения погодных условий в Украине без электроснабжения остаются более 350 населенных пунктов

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Без света из-за непогоды остаются жители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Закарпатской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Кроме того, в результате боевых действий и обстрелов энергообъектов временно остаются без электроснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 28 мая не прогнозируется.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, 27 мая непогода накрыла сразу несколько областей Украины – из-за сильных порывов ветра спасатели ликвидировали последствия стихии в Сумской, Кировоградской и Винницкой областях.