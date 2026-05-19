12:31  19 травня
У Києві оголосили підозру чоловіку, який побив та залякував пістолетом охоронця
11:10  19 травня
На Буковині під час спроби втечі до Молдови помер киянин
09:10  19 травня
У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою
UA | RU
UA | RU
19 травня 2026, 13:55

На Закарпатті керівник ГО та екс-чиновник ТЦК бронювали ухилянтів за хабарі

19 травня 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Закарпатті ще одну масштабну схему уникнення мобілізації. Викрили керівника громадського об'єднання та його спільників

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в Ужгороді керівник громадського об’єднання спільно з колишнім посадовцем районного ТЦК за хабарі бронювали ухилянтів. Вони продавали чоловікам повістки про прибуття в ТЦК із датою через один місяць від момента "купівлі" документа. Також у разі необхідності вони виписували нові "примірники" за додаткову плату.

За свої послуги ділки просили від 800 до 2000 доларів США.

Організували схему керівник місцевої ГО та колишній військовий. Також перевіряється інформація про причетність до оборудки виконуючого обовʼязки керівника районного ТЦК та його підлеглого – працівника одного з відділів режимного об’єкта.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою). Планується повідомити про підозру всім учасникам оборудки. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, українська співачка та зірка шоу "Топмодель по-українськи" Саша Кугат висловилась проти жорстких методів мобілізації. За словами артистки, її хлопця витягли ТЦК прямо з таксі.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ ТЦК ухилення від мобілізації
Скандал на Черкащині: працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю
19 травня 2026, 13:15
На Житомирщині лікаря-інтерна залишили в ТЦК до виповнення 25 років
19 травня 2026, 09:56
На Прикарпатті військові ТЦК катували призовників
18 травня 2026, 20:35
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
​​Корупція у Верховному Суді: ще четверо суддів отримали підозри
19 травня 2026, 15:00
На Львівщині чоловік жорстоко побив 73-річну сусідку – її госпіталізували
19 травня 2026, 14:47
Спроби незаконного перетину кордону: з початку війни затримали 68,5 тис. осіб
19 травня 2026, 14:24
На Херсонщині окупанти залякували 17-річного українця
19 травня 2026, 14:15
На Львівщині чоловік кинув гранату біля стадіону: його затримали
19 травня 2026, 13:33
Скандал на Черкащині: працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю
19 травня 2026, 13:15
Росіяни вдарили балістикою по центру Прилук: дві людини загинули, серед 21 пораненого є дитина
19 травня 2026, 12:50
Глухівська громада на Сумщині під ударом БпЛА: є загиблі та поранені
19 травня 2026, 12:44
У Києві оголосили підозру чоловіку, який побив та залякував пістолетом охоронця
19 травня 2026, 12:31
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »