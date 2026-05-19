На Закарпатті керівник ГО та екс-чиновник ТЦК бронювали ухилянтів за хабарі

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Закарпатті ще одну масштабну схему уникнення мобілізації. Викрили керівника громадського об'єднання та його спільників

Як з'ясували правоохоронці, в Ужгороді керівник громадського об’єднання спільно з колишнім посадовцем районного ТЦК за хабарі бронювали ухилянтів. Вони продавали чоловікам повістки про прибуття в ТЦК із датою через один місяць від момента "купівлі" документа. Також у разі необхідності вони виписували нові "примірники" за додаткову плату.

За свої послуги ділки просили від 800 до 2000 доларів США.

Організували схему керівник місцевої ГО та колишній військовий. Також перевіряється інформація про причетність до оборудки виконуючого обовʼязки керівника районного ТЦК та його підлеглого – працівника одного з відділів режимного об’єкта.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою). Планується повідомити про підозру всім учасникам оборудки. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

