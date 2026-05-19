В городе Судовая Вишня Яворивского района правоохранители задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении соседки

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел 16 мая около 18.40 от медиков.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 73-летней женщине и во время ссоры нанес ей многочисленные удары руками и ногами. В результате потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

