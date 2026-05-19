12:31  19 мая
В Киеве объявили подозрение мужчине, который избил и запугивал пистолетом охранника
11:10  19 мая
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 15:00

​ Коррупция в Верховном Суде: еще четверо судей получили подозрения

19 мая 2026, 15:00
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного суда. Стали известны новые детали

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Подозрения от правоохранителей получили действующие три судьи, а также судья в отставке. По версии следствия, они, являясь судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили взятку за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Речь идет о споре, в рамках которого бывшие акционеры обжаловали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году бизнесменом, владельцем группы "Финансы и кредит". Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако в 2022 году апелляционный суд признал договор недействительным.

Дальнейшее рассмотрение проходило в Большой Палате Верховного суда.

"Во избежание потери акций бизнесмен в течение марта-апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн долл. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда, чтобы тот передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия "нужного" решения", - сообщили в НАБУ.

Напомним, недавно стало известно, что 19 мая правоохранители проводили обыски по делу о коррупции в Верховном Суде. Отмечалось, что обыски и другие процессуальные мероприятия проходят по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ Верховный суд коррупция
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Харьковской области разоблачили директора лицея, который присвоил 1,3 млн грн из бюджета
19 мая 2026, 15:39
На Львовщине мужчина жестоко избил 73-летнюю соседку – ее госпитализировали
19 мая 2026, 14:47
Попытки незаконного пересечения границы: с начала войны задержали 68,5 тыс. человек
19 мая 2026, 14:24
В Херсонской области оккупанты запугивали 17-летнего украинца
19 мая 2026, 14:15
На Закарпатье руководитель ОО и экс-чиновник ТЦК бронировали уклоняющих за взятки
19 мая 2026, 13:55
На Львовщине мужчина бросил гранату возле стадиона: его задержали
19 мая 2026, 13:33
Скандал на Черкащине: работники ТЦК распылили слезоточивый газ в авто с ветераном и семьей
19 мая 2026, 13:15
Россияне ударили баллистикой по центру Прилук: два человека погибли, среди 21 раненого есть ребенок
19 мая 2026, 12:50
Глуховская громада на Сумщине под ударом БпЛА: есть погибшие и раненые
19 мая 2026, 12:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »