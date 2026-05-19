Фото: НАБУ

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Подозрения от правоохранителей получили действующие три судьи, а также судья в отставке. По версии следствия, они, являясь судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили взятку за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Речь идет о споре, в рамках которого бывшие акционеры обжаловали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году бизнесменом, владельцем группы "Финансы и кредит". Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако в 2022 году апелляционный суд признал договор недействительным.

Дальнейшее рассмотрение проходило в Большой Палате Верховного суда.

"Во избежание потери акций бизнесмен в течение марта-апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн долл. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда, чтобы тот передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия "нужного" решения", - сообщили в НАБУ.

Напомним, недавно стало известно, что 19 мая правоохранители проводили обыски по делу о коррупции в Верховном Суде. Отмечалось, что обыски и другие процессуальные мероприятия проходят по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.