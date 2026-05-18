За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Черниговской области. В результате обстрелов пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Корюковском районе под огнем оказались две громады. Там из-за вражеских ударов вспыхнули частные дома и автомобиль. Ранения получили два человека 52 и 25 лет – медики госпитализировали пострадавших в больницу.

В Чернигове в результате атаки загорелись два автомобиля, также повреждения получило двухэтажное здание.

Кроме того, в Черниговском районе враг нанес удары по городу Городня и территории Репкинской громады. Там повреждены частные дома и здание бывшего магазина, которое сейчас не эксплуатируется.

На местах работали подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия вражеских атак и оказывали необходимую помощь населению.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах.