В ночь и утром 18 мая российские войска совершили масштабную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Враг ударил по шести районам региона, в результате чего ранения получили 26 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Больше всего пострадал областной центр. В Днепре ранения получили 18 человек. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, здание вуза, религиозное учреждение, предприятие и автомобили.

Кроме того, в результате ударов по Днепровскому району повреждены частные дома, вспыхнул пожар. Две женщины получили ранения, одну из которых – 76-летнюю пенсионерку – госпитализировали.

В Кривом Роге под прицелом оказались предприятие и инфраструктурные объекты. Там ранены двое мужчин в возрасте 36 и 40 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Самаровском районе горели дом, админздание, авто, повреждена агрофирма.

В Каменском районе побиты дома и авто. Пострадавшая 74-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе повреждены дома. 65-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине от вражеских атак страдали Красногригоревская, Мировская, Покровская, Марганецкая громады. Повреждена АЗС. Пострадали женщины 32 и 46 лет – они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах.