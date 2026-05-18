Массированная атака дронов на Одессу: разрушены дома, есть пострадавшие
В ночь на 18 мая российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате обстрела пострадали два человека – 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.
Вражеские БпЛА попали в три дома. В Приморском районе один одноэтажный дом полностью разрушен, там получил ранение ребенок. По другому адресу существенные разрушения получил еще один одноэтажный частный дом, где вспыхнул пожар и пострадал мужчина.
Также обломки повредили крышу трехэтажного жилого дома, там загорелись чердачное перекрытие и квартира на последнем этаже. В других окрестных зданиях повреждены фасады и выбиты стекла.
Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары. К тушению и разбору завалов привлекалось более 80 огнеборцев и 20 единиц спецтехники.
На местах прилетов работают экстренные и коммунальные службы, которые помогают жителям и ликвидируют последствия атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление россиян.
Напомним, ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей.