Фото: ГСЧС

В ночь на 18 мая российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате обстрела пострадали два человека – 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

Вражеские БпЛА попали в три дома. В Приморском районе один одноэтажный дом полностью разрушен, там получил ранение ребенок. По другому адресу существенные разрушения получил еще один одноэтажный частный дом, где вспыхнул пожар и пострадал мужчина.

Также обломки повредили крышу трехэтажного жилого дома, там загорелись чердачное перекрытие и квартира на последнем этаже. В других окрестных зданиях повреждены фасады и выбиты стекла.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары. К тушению и разбору завалов привлекалось более 80 огнеборцев и 20 единиц спецтехники.

На местах прилетов работают экстренные и коммунальные службы, которые помогают жителям и ликвидируют последствия атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление россиян.

Напомним, ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей.