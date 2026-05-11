Киевлянка пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера

Фото: Закарпатская таможня

На Закарпатье таможенники изъяли пять старинных открыток 1930-х годов с изображением Адольфа Гитлера, которые пытались незаконно вывезти из Украины в Чехию

Об этом сообщила Закарпатская таможня, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 мая в зоне таможенного контроля поста "Чоп-железнодорожный" во время оформления пассажиров международного поезда "Чоп – Прага".

По данным таможенников, 53-летняя жительница Киева не задекларировала старопечатные издания и не сообщила о них устно во время прохождения контроля.

Во время проверки ручной клади правоохранители обнаружили запечатанный конверт с пятью старинными открытками, находившимися в дорожном чемодане среди личных вещей пассажирки. Предварительно установлено, что документы датированы 1930 годами и могут представлять историческую, культурную или антикварную ценность.

В соответствии с украинским законодательством, печатные издания, созданные до 1945 года, можно вывозить за пределы Украины только при наличии специального свидетельства на право вывоза культурных ценностей. У женщины такого документа не было.

По факту нарушения таможенных правил в отношении гражданки составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Открытки изъяты. Их возможную историко-культурную ценность будут определять эксперты.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.