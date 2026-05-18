В ночь на 18 мая в Ровенской области звучала воздушная тревога из-за очередной российской атаки. Работали силы ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенскую ОГА.

"Благодаря профессиональной работе сил ПВО имеем сбыт воздушных целей врага", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали, объекты инфраструктуры не получили повреждений.

На местах работают соответствующие службы.

Напомним, ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей.