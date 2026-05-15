15 травня 2026, 09:10

Скандал в Ужгородському ТЦК: обшуки у керівництва та трьох фігурантів

Фото: Telegram/Віталій Глагола
У п'ятницю, 15 травня, в Ужгороді співробітники СБУ та поліції проводять масштабні обшуки в Ужгородському районному ТЦК та СП

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, слідчі дії відбуваються як у самому військкоматі, так і у тимчасово виконуючого обов'язки начальника Ужгородського РТЦК та СП, підполковника Миколи Мигалейка.

Крім того, обшуки проводяться ще у трьох осіб, яких правоохоронці перевіряють у межах цієї справи.

За даними джерел, двом фігурантам уже вручили підозри. Один із них – колишній працівник Ужгородського військкомату, якого слідство вважає посередником між "клієнтами" та установою.

За версією слідства, фігуранти могли бути причетні до схеми, пов’язаної з можливим продажем повісток. Йдеться про оформлення повісток із відтермінованою датою вручення – іноді на місяць і більше наперед.

Фактично, за даними джерел, схема могла функціонувати як своєрідний "абонемент" на відтермінування виклику до ТЦК.

Офіційних коментарів від СБУ наразі немає, деталі уточнюються.

Нагадаємо, 6 травня в Дніпрі СБУ почала перевірки ТЦК. У соцмережах публікували відео з затриманнями.

Раніше у різних областях правоохоронці провели понад 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу. У посадовців ТЦК вилучили автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті.

Читайте також: Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
