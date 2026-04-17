Трагическое ДТП произошло 16 апреля около 14:00 в лесном массиве вблизи села Давыдов Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница района, 17-летняя девушка, не справилась с управлением квадроциклом. Она съехала на обочину грунтовой дороги, где транспортное средство перевернулось.

Полученные девушкой травмы оказались несовместимыми с жизнью – она погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 14 апреля на Волыни автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Водитель погиб на месте, пострадавшую пассажирку госпитализировали.