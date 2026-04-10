На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
Авария на железнодорожном переезде произошла 9 апреля в Новомиргороде
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Не убедившись в безопасности движения, 20-летний водитель авто "ВАЗ 211440" выехал на переезд на перегоне Новомиргород – Виска. Как следствие – локомотив протаранил легковушку.
В результате столкновения 20-летний пассажир автомобиля получил травмы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 30 марта во Львовской области пассажирский поезд сбил женщину . От полученных травм она скончалась на месте.
