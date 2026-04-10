10 квітня 2026, 14:53

На Закарпатті в ДТП зіткнулися Skoda та вантажівка DAF: постраждали діти

Фото: ДСНС Закарпаття
У місті Берегове на вулиці Мукачівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Skoda Octavia та вантажівки DAF

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, у салоні легковика перебували четверо людей, серед них – троє дітей.

До прибуття рятувальників трьох постраждалих уже госпіталізували медики.

Ще одну дитину – дівчинку 2016 року народження – затиснуло в пошкодженому автомобілі.

На місце події оперативно прибули рятувальники з Берегового, які відключили акумулятор транспортного засобу та за допомогою спеціального обладнання деблокували дитину. Її передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронні органи встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся.Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.

