На Закарпатье будут судить водителя, который влетел в бетонное ограждение – пассажир погиб

На Закарпатье перед судом предстанет 50-летний житель села Микуловцы Мукачевского района, обвиняемый в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что авария произошла в конце января.

По данным следствия, мужчина, управляя автомобилем "Fiat", не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное ограждение. В результате удара транспортное средство перевернулось. В ДТП погиб 44-летний пассажир.

Правоохранители провели медицинское освидетельствование водителя – в его крови обнаружили 2,41 промилле алкоголя. Мужчину задержали сразу после происшествия и заключили под стражу.

Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, в Киеве Fiat вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Renault. В результате столкновения водитель Fiat, к сожалению, погиб на месте.