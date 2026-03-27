27 марта 2026, 21:21

На Закарпатье будут судить водителя, который влетел в бетонное ограждение – пассажир погиб

Фото: Национальная полиция
На Закарпатье перед судом предстанет 50-летний житель села Микуловцы Мукачевского района, обвиняемый в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла в конце января.

По данным следствия, мужчина, управляя автомобилем "Fiat", не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное ограждение. В результате удара транспортное средство перевернулось. В ДТП погиб 44-летний пассажир.

Правоохранители провели медицинское освидетельствование водителя – в его крови обнаружили 2,41 промилле алкоголя. Мужчину задержали сразу после происшествия и заключили под стражу.

Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, в Киеве Fiat вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Renault. В результате столкновения водитель Fiat, к сожалению, погиб на месте.

На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи
25 марта 2026, 08:39
На Ровенщине разыскали водителя, которая сбила оленя и скрылась с места ДТП
24 марта 2026, 11:36
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Парламентский кризис: чем он грозит Украине
27 марта 2026, 21:40
Почти 10 миллионов за "участие" в боевых действиях на бумаге: разоблачили схему в Силах обороны
27 марта 2026, 21:05
Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи
27 марта 2026, 20:39
На Днепропетровщине мужчина из-за ревности убил человека
27 марта 2026, 20:35
Трамп выступает за фактическое оправдание агрессии России против Украины
27 марта 2026, 20:22
Эксперты ухудшили прогноз для экономики Украины
27 марта 2026, 19:55
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
27 марта 2026, 19:19
В Украине отменяют отключение четвертый день подряд
27 марта 2026, 18:41
Общество готово к сопротивлению, но не готово к непопулярным решениям
27 марта 2026, 18:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
