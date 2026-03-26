Смертельное ДТП в Киеве: Fiat вылетел на встречку - авто сокрушило вдребезги
В Киеве произошла смертельная авария утром 26 марта. Столкнулись две иномарки
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Предварительно водитель Fiat двигался со стороны Академгородка в сторону Одесской площади. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. В результате столкновения водитель Fiat, к сожалению, погиб на месте.
"Механизм и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в полиции.
