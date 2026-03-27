На Закарпатті судитимуть водія, який влетів у бетонну огорожу – пасажир загинув

Фото: Національна поліція
На Закарпатті перед судом постане 50-річний житель села Микулівці Мукачівського району, якого обвинувачують у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася наприкінці січня.

За даними слідства, чоловік, керуючи автомобілем "Fiat", не впорався з керуванням і здійснив наїзд на залізобетонну огорожу. Внаслідок удару транспортний засіб перекинувся. У ДТП загинув 44-річний пасажир.

Правоохоронці провели медичне освідування водія – у його крові виявили 2,41 проміле алкоголю. Чоловіка затримали одразу після події та взяли під варту.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, в Києві Fiat вилетів на зустрічку та зіткнувся із автомобілем Renault. Внаслідок зіткнення водій Fiat, на жаль, загинув на місці.

суд ПДР пасажир Закарпаття смертельна ДТП водій алкогольне сп'яніння
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
