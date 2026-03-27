На Закарпатті судитимуть водія, який влетів у бетонну огорожу – пасажир загинув

На Закарпатті перед судом постане 50-річний житель села Микулівці Мукачівського району, якого обвинувачують у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння

Зазначається, що аварія сталася наприкінці січня.

За даними слідства, чоловік, керуючи автомобілем "Fiat", не впорався з керуванням і здійснив наїзд на залізобетонну огорожу. Внаслідок удару транспортний засіб перекинувся. У ДТП загинув 44-річний пасажир.

Правоохоронці провели медичне освідування водія – у його крові виявили 2,41 проміле алкоголю. Чоловіка затримали одразу після події та взяли під варту.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, в Києві Fiat вилетів на зустрічку та зіткнувся із автомобілем Renault. Внаслідок зіткнення водій Fiat, на жаль, загинув на місці.