СБУ викрила російську спецоперацію проти угорців на Закарпатті

Служба безпеки викрила нову інформаційно-психологічну операцію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та нагнітання напруженості між Україною та Угорщиною

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що для проведення спецоперації ворог використовував технологію підміни номера через IP-телефонію. З нібито українських номерів здійснювалися "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

Невідомі особи, представляючись учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками українських правоохоронних органів, вимагали від представників громади залишити територію України та погрожували фізичною розправою.

Технічні заходи СБУ встановили, що дзвінки здійснювалися з території російської федерації. Наразі відомство працює над блокуванням цієї інформаційно-психологічної операції.

СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та у разі отримання погроз або підозрілих повідомлень невідкладно звертатися до правоохоронних органів:

чат-бот "Спали ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot

тел.: 0 800 501 482

email: callcenter@ssu.gov.ua

