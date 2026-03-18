13:55  18 березня
Смертельна ДТП на Полтавщині: іномарка "влетіла" у вантажівку
12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
18 березня 2026, 14:42

СБУ викрила російську спецоперацію проти угорців на Закарпатті

Фото: Суспільне Ужгород
Служба безпеки викрила нову інформаційно-психологічну операцію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та нагнітання напруженості між Україною та Угорщиною

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що для проведення спецоперації ворог використовував технологію підміни номера через IP-телефонію. З нібито українських номерів здійснювалися "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

Невідомі особи, представляючись учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками українських правоохоронних органів, вимагали від представників громади залишити територію України та погрожували фізичною розправою.

Технічні заходи СБУ встановили, що дзвінки здійснювалися з території російської федерації. Наразі відомство працює над блокуванням цієї інформаційно-психологічної операції.

СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та у разі отримання погроз або підозрілих повідомлень невідкладно звертатися до правоохоронних органів:

  • чат-бот "Спали ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot
  • тел.: 0 800 501 482
  • email: callcenter@ssu.gov.ua

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру бізнесмену з Житомира, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. Чоловіку світить до 3 років позбавлення волі.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
РФ окупувала два населені пункти на Донеччині
18 березня 2026, 16:52
На Дніпропетровщині ветеранів познайомили з 3D-друком
18 березня 2026, 16:45
Родинам загиблих прикордонників з Волині вручили посмертні нагороди
18 березня 2026, 16:21
У Києві пенсіонерка допомогла аферистам "віджати" землю
18 березня 2026, 16:20
Мобілізація в Києві посилюється: на вулицях побільшало патрулів ТЦК
18 березня 2026, 15:59
В Україну йде похолодання зі снігом
18 березня 2026, 15:39
Екснардеп Новинський спонсорує більшість осередків РПЦ для впливу на українців у Європі
18 березня 2026, 15:21
В Україні знизилася захворюваність на ГРВІ та COVID-19
18 березня 2026, 14:55
На Кіровоградщині під час пожежі врятували шістьох людей, серед них троє дітей
18 березня 2026, 14:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
