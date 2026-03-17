На Закарпатье задержали 40-летнего львовянина, продававшего маршруты для побега из Украины
Оперативники Чопского отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Его организатором оказался 40-летний львовянин, проживающий в настоящее время в Киевской области. Мужчина подыскивал желающих пересечь границу незаконным способом, инструктировал их и предоставлял маршруты. Он также привлек к противоправной деятельности еще четырех сообщников, которые в большинстве своем занимались доставкой "клиентов" на всех отрезках пути – от Киева до приграничья на территории Закарпатской области.
Организатор схемы был задержан при получении им от "клиента" части средств по сделке – 3 тыс. долларов США. Еще 15 тыс. долларов "клиент" должен был оплатить после удачного пересечения границы.
За совершенное злоумышленникам грозит немалый срок заключения.
Напомним, в начале марта в Закарпатской области пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию. Мужчинам грозит многотысячный штраф.