18:13  17 марта
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17:35  17 марта
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
08:38  17 марта
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 16:09

На Закарпатье задержали 40-летнего львовянина, продававшего маршруты для побега из Украины

17 марта 2026, 16:09
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Оперативники Чопского отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Его организатором оказался 40-летний львовянин, проживающий в настоящее время в Киевской области. Мужчина подыскивал желающих пересечь границу незаконным способом, инструктировал их и предоставлял маршруты. Он также привлек к противоправной деятельности еще четырех сообщников, которые в большинстве своем занимались доставкой "клиентов" на всех отрезках пути – от Киева до приграничья на территории Закарпатской области.

Организатор схемы был задержан при получении им от "клиента" части средств по сделке – 3 тыс. долларов США. Еще 15 тыс. долларов "клиент" должен был оплатить после удачного пересечения границы.

За совершенное злоумышленникам грозит немалый срок заключения.

Напомним, в начале марта в Закарпатской области пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию. Мужчинам грозит многотысячный штраф.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
Все блоги »