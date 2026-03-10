На Закарпатье неизвестные с палками повредили служебный бус ТЦК

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня при попытке мобилизации одного из мужчин в селе Ужгородского района произошел конфликт между представителями ромской общины и сотрудниками Территориального центра комплектования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По данным очевидцев, толпа напала на военных с палками и повредила служебный автомобиль Volkswagen.

У буса разбиты лобовые стекла и выбиты боковые окна со стороны водителя и пассажира. Кроме того, нападавшие пытались вытащить одного из представителей ТЦК.

На место происшествия приехала полиция, успокоившая нападающих. Представители ТЦК сообщают, что конфликт сейчас исчерпан.

Видео конфликта – по ссылке.

Напомним, ранее на Волыни группа гражданских лиц на семи автомобилях догнала служебный автомобиль ТЦК и заставила его съехать в кювет . После этого нападавшие применили силу к военнослужащим и насильно уволили военнообязанного жителя Запорожья, доставляемого в ТЦК.