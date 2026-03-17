На Закарпатті затримали 40-річного львів’янина, який продавав маршрути для втечі з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Його організатором виявився 40-річний львів’янин, який наразі проживає у Київській області. Чоловік підшуковував охочих перетнути кордон у незаконний спосіб, інструктував їх та надавав маршрути. Він також залучив до протиправної діяльності ще чотирьох спільників, які здебільшого займалися доставкою "клієнтів" на усіх відрізках шляху – від Києва аж до прикордоння на території Закарпатської області.

Організатора схеми затримали під час отримання ним від "клієнта" частини коштів за оборудку – 3 тис. доларів США. Ще 15 тис. доларів "клієнт" мав сплатити після вдалого перетину кордону.

За скоєне зловмисникам загрожує чималий термін ув’язнення.

Нагадаємо, на початку березня в Закарпатській області прикордонники затримали будівельників, які намагались втекти до Словаччини. Чоловікам загрожує багатотисячний штраф.