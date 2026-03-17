17 березня 2026, 16:09

На Закарпатті затримали 40-річного львів’янина, який продавав маршрути для втечі з України

фото: ДПСУ
Оперативники Чопського загону ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Його організатором виявився 40-річний львів’янин, який наразі проживає у Київській області. Чоловік підшуковував охочих перетнути кордон у незаконний спосіб, інструктував їх та надавав маршрути. Він також залучив до протиправної діяльності ще чотирьох спільників, які здебільшого займалися доставкою "клієнтів" на усіх відрізках шляху – від Києва аж до прикордоння на території Закарпатської області.

Організатора схеми затримали під час отримання ним від "клієнта" частини коштів за оборудку – 3 тис. доларів США. Ще 15 тис. доларів "клієнт" мав сплатити після вдалого перетину кордону.

За скоєне зловмисникам загрожує чималий термін ув’язнення.

Нагадаємо, на початку березня в Закарпатській області прикордонники затримали будівельників, які намагались втекти до Словаччини. Чоловікам загрожує багатотисячний штраф.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
