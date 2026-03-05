Великобритания отказала в экстрадиции депутата Дмитрука в Украину

Фото: из открытых источников

Великобритания отказала в экстрадиции беглого депутата Артема Дмитрука. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне принял решение на основании статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение частной и семейной жизни

Об этом сообщает юридическая компания Amsterdam & Partners LLP, представляющая интересы политика, передает RegioNews.

Суд пришел к выводу, что экстрадиция может нарушить права депутата.

В Украине Дмитрук обвиняется в применении силы к военному и правоохранителю. Сам он заявлял о якобы жестоком обращении со стороны СБУ в начале полномасштабного вторжения.

Украина может оспорить решение британского суда в течение 14 дней.

Что известно об Артеме Дмитруке

Артем Дмитрук родился в городе Козятин Винницкой области. Он окончил Одесскую юридическую академию.

В 2019 году стал народным депутатом от партии "Слуга народа" в Одессе.

Дмитрук известен многочисленными скандалами: потасовками в Верховной Раде, Одесском городском совете и на улицах, лоббированием интересов Московского патриархата и участием в пророссийских медиа. Он является мастером спорта по пауэрлифтингу и занесен в базу "Миротворец".

Напомним, 25 августа 2024 года генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату Артему Дмитруку из-за нападений на правоохранителя и военного. Впоследствии стало известно, что Дмитрук скрылся за границу. Работники ДБР объявили его в международный розыск.

Впоследствии стало известно, что Дмитрук находится в Великобритании.

Летом 2025 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против беглого нардепа.

7 октября стало известно, что нардеп, избранный от "Слуги народа", а сейчас внефракционный, Артем Дмитрук, после своего бегства за границу дистанционно голосовал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.