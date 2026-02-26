Смерть и инвалидность детей: будут судить врачей из Донбасса и Закарпатья

Фото: Прокуратура Украины

Прокуроры Донецкой и Закарпатской областей направили в суд обвинительные акты в отношении двух акушеров-гинекологов по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2021 году в Краматорске врач во время родов не осуществлял должного контроля за состоянием плода. В результате длительного кислородного голодания ребенок получил тяжелое поражение центральной нервной системы и стал лицом с инвалидностью. Следствие считает, что своевременное медицинское вмешательство могло бы предотвратить такие последствия.

Другой случай произошел в 2024 году в Мукачево. По версии следствия, врач нарушила стандарты ведения осложненных родов. Новорожденный получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга и умер в возрасте восьми месяцев.

Оба обвинительных акта переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Одессе двум врачам частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, повлекшем смерть пациента. По данным одесских СМИ, речь идет об Аднане Киване, умершем в октябре 2024 года на 62 году жизни.