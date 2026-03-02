На Закарпатті прикордонники затримали будівельників, які намагались втекти до Словаччини

фото: ДПСУ

На кордоні зі Словаччиною військовослужбовці Чопського загону затримали групу порушників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, чоловіків зупинили за двісті метрів від кордону. Вони виявилися громадянами України призовного віку.

Затримані жителі Закарпаття працювали разом на будівництві в Ужгороді. Оскільки їхній об’єкт знаходився поблизу кордону, чоловіки вирішили скористатися цим, щоб у незаконний спосіб дістатися Словаччини і знайти там роботу з вищою платнею.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. Їм загрожує штраф і, ймовірно, візит у ТЦК.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Словаччині на крадіжці круасанів викрили жителя Закарпаття, якого розшукують за переправлення чоловіків за кордон.