Утром 27 мая, около 06:20, оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Пострадал 65-летний мужчина. У него диагностировали взрывчатую, черепно-мозговую и акубаротравму, осколочное ранение правой ноги, а также травматическую ампутацию левой голени.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, 17 – получили ранения.