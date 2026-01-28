Гранатомети, автомати й гранати: на Закарпатті викрили три канали збуту зброї

Фото: Національна поліція

На Закарпатті викрили та припинили діяльність трьох каналів незаконного збуту бойової зброї на території регіону. У ході спецоперацій затримано трьох осіб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зокрема, правоохоронці викрили жителя Закарпаття, який намагався продати представникам кримінального середовища ручний протитанковий гранатомет. Зловмисника затримали "на гарячому" поблизу одного із закладів харчування в Мукачеві, де він призначив зустріч покупцеві. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка у Сваляві поліцейські вилучили боєприпаси. Також раніше було задокументовано збут ним двох бойових гранат.

Ще одного, 33-річного торговця зброєю, затримали в Мукачівському районі. У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці зафіксували два факти збуту: бойового автомата та набоїв до нього. Підозрюваного затримали за місцем проживання в селі Кольчино.

Третього фігуранта – 27-річного мешканця Черкаської області – затримали в обласному центрі Закарпаття. Встановлено, що він збув чотири бойові гранати та одну навчальну. Під час особистого обшуку у нього вилучили пістолет з магазином і набоями, а також кастет.

Усю вилучену зброю направлено на експертне дослідження. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, на Київщині та Дніпропетровщині нейтралізували злочинне угруповання, яке підготувало до підпільного продажу велику партію трофейного озброєння. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.