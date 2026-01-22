16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации

Фото: Нацполиция

В Волынской области полиция задержала члена общественной организации. Она организовала схему по уклонению от мобилизации

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Женщина из общественной организации наладила схему. Она искала мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации. Злоумышленница помогала им получать фиктивные диагнозы и группы инвалидности. Таким образом, они могли быть сняты с военного учета. Свои услуги она оценила в 16 тысяч долларов.

"Женщину задержали на одной из АЗС недалеко от города Ковель во время получения части неправомерной выгоды -10 000 долларов - в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.