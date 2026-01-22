19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 19:30

16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации

22 января 2026, 19:30
Фото: Нацполиция
В Волынской области полиция задержала члена общественной организации. Она организовала схему по уклонению от мобилизации

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Женщина из общественной организации наладила схему. Она искала мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации. Злоумышленница помогала им получать фиктивные диагнозы и группы инвалидности. Таким образом, они могли быть сняты с военного учета. Свои услуги она оценила в 16 тысяч долларов.

"Женщину задержали на одной из АЗС недалеко от города Ковель во время получения части неправомерной выгоды -10 000 долларов - в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января
22 января 2026, 20:39
МВД призывает украинцев сделать запасы воды и еды на 3-5 суток
22 января 2026, 20:17
Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло
22 января 2026, 19:55
Враг продолжает обстрелы Кривого Рога: город под атакой шахедов
22 января 2026, 19:44
МВД готовит массовые чистки в Госпогранслужбе после коррупционного скандала, – СМИ
22 января 2026, 19:42
Ежемесячные выплаты 50 тыс. грн гражданским, освобожденным из плена, – законопроект
22 января 2026, 19:26
Вырезал глаз и часть уха: в Харькове мужчина жестоко расправился с пожилой соседкой
22 января 2026, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
