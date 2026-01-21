Фото: ГБР

ДБР завершило расследование в отношении жительницы Одесской области, которая помогала военнослужащим увольняться со службы и выезжать за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Имея инвалидность II группы, женщина неоднократно выходила замуж за "клиентов", чтобы они могли оформить статус смотрителя.

За такую услугу мужчины платили до 10 тысяч долларов. После "медового месяца" за границей аферистка возвращалась в Украину и разводилась, чтобы найти нового заказчика.

Очередным "мужем" стал инспектор пограничной службы. После свадьбы он оформил уход за женой и уволился из войска. Однако при попытке пересечь границу "молодоженов" задержали.

Супругам предъявлены обвинения в уклонении от службы и пособничестве (ч. 4 ст. 409 УКУ). Дело передали в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине правоохранители завершили расследование схемы фиктивного отцовства, по которой 25 мужчин незаконно пересекли границу.