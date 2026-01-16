20:06  16 января
16 января 2026, 21:55

6 тысяч долларов за "тур" в Венгрию: в Закарпатье дельцы устроили "такси на воде" для ухилянцев

16 января 2026, 21:55
Фото: Нацполиция
Читайте також
В Закарпатье правоохранители только за сутки разоблачили две схемы незаконной переправки через границу. Организаторы одного из каналов потребовали по шесть тысяч долларов с клиента

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Вблизи села Косонь Береговского района пограничный наряд обнаружил троих мужчин. Они собирались пересечь границу с Венгрией. Оказалось, что все они перечислили неизвестному человеку на криптогаманец 6 тысяч долларов. По указаниям этого мужчины они прибыли в Закарпатье, где их встретил 37-летний житель села Лавки Мукачевского района, который должен обеспечить для клиентов беспрепятственное пересечение границы с Венгрией в обход официальных пунктов пропуска.

В тот же день стражи порядка разоблачили на противоправной деятельности еще двух переправителей — 25-летнего жителя села Вилок Береговского района и 36-летнего мукачевца. Оказалось, что они должны были помочь пересечь границу еще двум мужчинам. Для этого они подготовили лодку и спасательные жилеты. Таким образом, они собирались попасть в Венгрию.

"В обоих случаях причастных к преступлениям полицейские задержали в процессуальном порядке и поместили в изоляторы временного содержания. Следователи полиции инкриминируют им ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

