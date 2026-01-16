20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 21:55

6 тисяч доларів за "тур" до Угорщини: на Закарпатті ділки влаштували "таксі на воді" для ухилянтів

16 січня 2026, 21:55
Фото: Нацполіція
На Закарпатті правоохоронці лише за добу викрили дві схеми незаконного переправлення через кордон. Організатори одного з каналів вимагали по шість тисяч доларів з клієнта

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Поблизу села Косонь Берегівського району прикордонний наряд виявив трьох чоловіків. Вони збирались перетнути кордон з Угорщиною. Виявилось, що всі вони перерахували невідомій людині на криптогаманець 6 тисяч доларів. За вказівками цього чоловіка вони прибули до Закарпаття, де їх зустрів 37-річний житель села Лавки Мукачівського району, який мав забезпечити для клієнтів безперешкодний перетин кордону з Угорщиною в обхід офіційних пунктів пропуску.

Того ж дня правоохоронці викрили на протиправній діяльності ще двох переправників — 25-річного жителя села Вилок Берегівського району та 36-річного мукачівця. Виявилось, що вони повинні були допомогти перетнути кордон ще двом чоловікам. Для цього вони підготували човен та рятувальні жилети. Таким чином вони збирались потрапити до Угорщини.

"У обох випадках причетних до злочинів поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізоляторів тимчасового тримання. Слідчі поліції інкримінують їм ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

16 січня 2026
07 серпня 2025
