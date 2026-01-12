Обіцяв "повернути зір": на Закарпатті шахрай виманив у пенсіонерів мільйон

Ілюстративне фото

Слідчі Мукачівського районного управління поліції повідомили про підозру 46-річному мешканцю Мукачева. Він обманув подружжя пенсіонерів, і виманив у них 1,1 мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

У 2023 році 67-річна жителька Мукачева звернулась до знайомого за допомогою. Вона попросила допомогти в організації лікування її чоловіка, який мав проблеми із зором. Фігурант пообіцяв допомогти влаштувати чоловіка на лікування за кордон.

Протягом року він переконував пенсіонерів, що питання "в процесі вирішення". Систематично він виманював у них гроші то на адвокатів, то на послуги лікарів. Проте жодного разу він послуги не сплачував. За цей час потерпілий остаточно втратив зір. Загалом шахрай виманив у пенсіонерів 1 172 595 гривень.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та розшукали його. Дії фігуранта кваліфікували за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", - повідомили в поліції.

