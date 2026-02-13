Фото: прокуратура

В четверг, 12 февраля, в 21:15 российские военные атаковали Краматорск в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В зоне поражения оказался жилищный сектор. В результате прямого попадания в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

Кроме того, пострадали 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка. У женщин диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию. Пострадавшим оказали медицинская помощь.

Тип оружия устанавливается.

Напомним, ночью 13 февраля российские войска атаковали беспилотниками один из портов в Одесской области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.