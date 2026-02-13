Харьковщина под ударами РФ: один человек погиб, среди пострадавших – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения, среди них – ребенок.

Так, в селе Рассоховатое Куньевской общины погибла 66-летняя женщина, пострадала 45-летняя женщина. Кроме того:

в Золочеве пострадали 67-летняя женщина и 8-летняя девочка;

в селе Осиново Купянской общины пострадал 51-летний мужчина.

Также медицинская помощь была оказана 44-летней и 47-летней женщинам, пострадавшим 11 февраля в результате обстрелов в Барвинково.

Враг активно применял различные виды вооружения: 7 КАБ, 6 БпЛА типа Герань-2, 4 fpv-дроны и 1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

Богодуховский район: 9 частных домов, автошкола, 4 автомобиля, электросети (сел. Золочев);

Купянский район: 5 частных домов (с. Осиново);

Изюмский район: автомобиль (сел. Боровая), грузовой автомобиль (с. Оскол), частный дом (с. Рассоховатое);

Харьковский район: частный дом (с. Новая Казачья);

Чугуевский район: хозяйственная постройка, автомобиль (с. Вишневое).

Правоохранители и аварийно-спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атак и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 13 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.