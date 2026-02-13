09:14  13 февраля
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
06:46  13 февраля
Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 10:17

Харьковщина под ударами РФ: один человек погиб, среди пострадавших – ребенок

13 февраля 2026, 10:17
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки 10 населенных пунктов Харьковской области потерпели вражеские удары

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения, среди них – ребенок.

Так, в селе Рассоховатое Куньевской общины погибла 66-летняя женщина, пострадала 45-летняя женщина. Кроме того:

  • в Золочеве пострадали 67-летняя женщина и 8-летняя девочка;
  • в селе Осиново Купянской общины пострадал 51-летний мужчина.

Также медицинская помощь была оказана 44-летней и 47-летней женщинам, пострадавшим 11 февраля в результате обстрелов в Барвинково.

Враг активно применял различные виды вооружения: 7 КАБ, 6 БпЛА типа Герань-2, 4 fpv-дроны и 1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • Богодуховский район: 9 частных домов, автошкола, 4 автомобиля, электросети (сел. Золочев);
  • Купянский район: 5 частных домов (с. Осиново);
  • Изюмский район: автомобиль (сел. Боровая), грузовой автомобиль (с. Оскол), частный дом (с. Рассоховатое);
  • Харьковский район: частный дом (с. Новая Казачья);
  • Чугуевский район: хозяйственная постройка, автомобиль (с. Вишневое).

Правоохранители и аварийно-спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атак и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 13 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьковская область ребенок атака пострадавшие российская армия погибшая гражданские
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Оккупанты ударили по дому в Краматорске: трое братьев погибли, их мать и бабушка ранены
13 февраля 2026, 10:08
Мюнхен-2026: мир и Европа на безопасностном распутье
13 февраля 2026, 09:52
Украина получила 100 тыс. доз вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка
13 февраля 2026, 09:37
Зеленский о соглашении: лучше не заключать, чем соглашаться на невыгодное – The Atlantic
13 февраля 2026, 09:26
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
13 февраля 2026, 09:14
Россия атаковала Украину 154 дронами и "Искандером": есть попадания на 18 локациях
13 февраля 2026, 08:59
В Киеве военный в СЗЧ подорвал гранату в квартире: один погибший, двое травмированных
13 февраля 2026, 08:50
Удар по порту в Одесской области: один человек погиб, еще 6 получили ранения
13 февраля 2026, 08:44
На Полтавщине опекунку подозревают в пытках двух сестер
13 февраля 2026, 08:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »