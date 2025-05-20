С моста Патона в Киеве сыплются камни в воду

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С моста сыплются камни в воду, когда проезжает что-то тяжелее легкового автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

На опубликованных в сети кадрах видно, как останки моста падают в Днепр.

Мост имени Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Это первый в мире цельносварный мост длиной 1543 метра. Мост находится в государственной собственности, в 2021 году был передан на баланс Министерства восстановления под "Большое строительство".

Напомним, в Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре.