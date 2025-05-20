11:35  20 мая
Звезда "МастерШеф" вступил в ряды ВСУ
05:20  20 мая
Украинцы смогут "чистить зубы борщом": появилась паста с "национальным колоритом"
02:40  20 мая
Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
UA | RU
UA | RU
20 мая 2025, 13:44

С моста Патона в Киеве сыплются камни в воду

20 мая 2025, 13:44
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

С моста сыплются камни в воду, когда проезжает что-то тяжелее легкового автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

На опубликованных в сети кадрах видно, как останки моста падают в Днепр.

Мост имени Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Это первый в мире цельносварный мост длиной 1543 метра. Мост находится в государственной собственности, в 2021 году был передан на баланс Министерства восстановления под "Большое строительство".

Напомним, в Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев мост мост Патона видео
В Киеве вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детсада
20 мая 2025, 12:57
В Киеве задержали Председателя гарнизонного ВВК, торговавшего фиктивными документами
20 мая 2025, 12:19
В Киеве задержали злоумышленников, устроивших стрельбу из авто
19 мая 2025, 14:18
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Новый опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому
20 мая 2025, 14:20
В Одесской области пограничники задержали перевозчика, который за 11 тысяч долларов гарантировал нелегальный выезд в Молдову
20 мая 2025, 14:07
200 тысяч украинцев из США могут депортировать в Украину
20 мая 2025, 13:59
В Тернопольской области водитель Mitsubishi смертельно травмировал пешехода
20 мая 2025, 13:21
Нардеп Халимон стал соучредителем волонтерского движения "Добробат"
20 мая 2025, 13:20
На Сумщине из-за вражеских обстрелов повреждены гидротехнические сооружения
20 мая 2025, 13:15
На Буковине пограничники изъяли у украинца коллекцию исторических открыток и марок начала ХХ века
20 мая 2025, 13:13
В Киеве вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детсада
20 мая 2025, 12:57
Украинцев предупредили о временных ограничениях в одном из пунктов пропуска на границе во Львовской области
20 мая 2025, 12:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »