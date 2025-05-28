Познакомился в соцсети: в Сумах парню объявили подозрение в развращении 13-летней девочки
Злоумышленник предлагал 13-летней девочке вступить с ним в сексуальные отношения
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Парень познакомился в одной из соцсетей с 13-летней девочкой. Несмотря на то, что ему был известен возраст ребенка, он неоднократно предлагал ему вступить с ним в сексуальные отношения, а также систематически побуждал и использовал его для изготовления детской порнографии. При этом посылал также девочке соответствующие фото.
Правоохранители объявили 24-летнему фигуранту подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Парню грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Одесской области задержали 22-летнего парня, который снимал видео порнографического характера и отправлял ребенку.