фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Парень познакомился в одной из соцсетей с 13-летней девочкой. Несмотря на то, что ему был известен возраст ребенка, он неоднократно предлагал ему вступить с ним в сексуальные отношения, а также систематически побуждал и использовал его для изготовления детской порнографии. При этом посылал также девочке соответствующие фото.

Правоохранители объявили 24-летнему фигуранту подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Парню грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области задержали 22-летнего парня, который снимал видео порнографического характера и отправлял ребенку.