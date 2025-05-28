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28 мая 2025, 17:26

Познакомился в соцсети: в Сумах парню объявили подозрение в развращении 13-летней девочки

28 мая 2025, 17:26
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фото: полиция
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Злоумышленник предлагал 13-летней девочке вступить с ним в сексуальные отношения

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Парень познакомился в одной из соцсетей с 13-летней девочкой. Несмотря на то, что ему был известен возраст ребенка, он неоднократно предлагал ему вступить с ним в сексуальные отношения, а также систематически побуждал и использовал его для изготовления детской порнографии. При этом посылал также девочке соответствующие фото.

Правоохранители объявили 24-летнему фигуранту подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Парню грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области задержали 22-летнего парня, который снимал видео порнографического характера и отправлял ребенку.

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