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16 мая 2025, 05:05

Закарпатский клад: правоохранители предотвратили продажу уникальных кельтских артефактов

16 мая 2025, 05:05
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фото: Офис Генерального прокурора
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На Закарпатье удалось сохранить бесценную археологическую находку — редкое сокровище позднего бронзового века. Благодаря бдительности ученых и слаженным действиям правоохранителей, удалось изъять четыре бронзовых топора-кельта, скрытых в глиняном горшке, которые незаконно пытались продать через интернет-аукцион

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснилось, клад относится к археологической культуре Гава-Голиграды, которая существовала в XII-IX веках до нашей эры. Эта культурная прослойка охватывала регионы от Верхнего Поднестровья до северо-восточной части Карпатской котловины. Именно то, что артефакты были найдены в посуде, делает находку особенно ценной для ученых.

Правоохранители установили, что артефакты на территории памятника археологии неподалеку от Ужгорода обнаружил местный житель. Не имея никаких разрешений, мужчина провел раскопки на объекте культурного наследия и пытался сбыть находку на онлайн-аукционе. Музейщики обнаружили попытку продажи и передали информацию правоохранителям.

В рамках начатого уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса Украины (присвоение найденного клада), был произведен обыск, во время которого у правонарушителя изъяли не только клад, но и коллекцию монет неустановленного происхождения. Кроме того, у фигуранта обнаружили пророссийскую символику, что послужило основанием для открытия еще одного уголовного производства по ч. 2 ст. 436-2 УК (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Артефакты в ближайшее время передадут на хранение в Национальный музей истории Украины, где проведут полное исследование их исторической и культурной ценности. Относительно действий владельца находки продолжается следствие.

Напомним, ранее житель Одессы пытался продать уникальный исторический артефакт времен Маркоманских войн Рима, которому почти 2000 лет.

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