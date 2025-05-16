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16 травня 2025, 05:05

Закарпатський скарб: правоохоронці запобігли продажу унікальних кельтських артефактів

16 травня 2025, 05:05
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фото: Офіс Генерального прокурора
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На Закарпатті вдалося зберегти безцінну археологічну знахідку — рідкісний скарб пізнього бронзового віку. Завдяки пильності науковців та злагодженим діям правоохоронців, вдалося вилучити чотири бронзові сокири-кельти, приховані у глиняному горщику, які незаконно намагалися продати через інтернет-аукціон

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з’ясувалося, скарб належить до археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала у XII–IX століттях до нашої ери. Цей культурний прошарок охоплював регіони від Верхнього Подністров’я до північно-східної частини Карпатської улоговини. Саме те, що артефакти були знайдені у посудині, робить знахідку особливо цінною для науковців.

Правоохоронці встановили, що артефакти на території пам’ятки археології неподалік Ужгорода виявив місцевий мешканець. Не маючи жодних дозволів, чоловік провів розкопки на об’єкті культурної спадщини та намагався збути знахідку на онлайн-аукціоні. Музейники виявили спробу продажу й передали інформацію правоохоронцям.

У межах розпочатого кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України (привласнення знайденого скарбу), був проведений обшук, під час якого у правопорушника вилучили не лише скарб, а й колекцію монет невстановленого походження. Крім того, у фігуранта виявили проросійську символіку, що стало підставою для відкриття ще одного кримінального провадження — за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Артефакти найближчим часом передадуть на зберігання до Національного музею історії України, де проведуть повне дослідження їхньої історичної та культурної цінності. Щодо дій власника знахідки наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше житель Одеси намагався продати унікальний історичний артефакт часів Маркоманських війн Риму, якому майже 2000 років.

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