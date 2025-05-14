Житель Тернополя может сесть на 8 лет за то, что обокрал магазин на 5000 грн
В Тернополе полицейские разоблачили мужчину, причастного к краже товара из магазина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В полицию обратился представитель торговой сети с уведомлением о том, что неизвестный похитил товар. Событие произошло на улице Львовской в Тернополе. Сумма нанесенного ущерба превышает 5000 гривен.
Полицейские оперативно установили личность вора. Им оказался 42-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения стражей порядка за совершение подобных правонарушений.
За воровство товаров мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, двое жителей Тернополя могут сесть в тюрьму на 8 лет за кражу велосипедов.
В Тернополе няня оскорбляла 2-летнего ребенка: что ей угрожаетВсе новости »
12 мая 2025, 15:56В Тернопольской области задержали злоумышленника, который за 12,6 тыс. долларов организовал незаконную переправку мужчин за границу
12 мая 2025, 15:38В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ
12 мая 2025, 14:49
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В Днепре пропала 14-летняя девушка
14 мая 2025, 11:05Андрей Белоус уволился с должности художественного руководителя Молодого театра
14 мая 2025, 11:02В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который за 14 000 долларов продавал отсрочки от армии
14 мая 2025, 10:52ДТП на Буковине: авто перевернулось на крышу, двое пассажиров в больнице
14 мая 2025, 10:46В Винницкой области семья погибшего пограничника передала внедорожник для фронта
14 мая 2025, 10:42В Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто
14 мая 2025, 10:29Россияне обстреляли дом в пригороде Херсона: люди выбрались из-под завалов
14 мая 2025, 10:20В Одессе будут судить 57-летнего иностранца, занимавшегося незаконной переправкой мужчин за границу
14 мая 2025, 10:15На Львовщине автомобиль сбил двухлетнюю девочку: ее госпитализировали
14 мая 2025, 09:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков