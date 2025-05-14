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14 мая 2025, 10:59

Житель Тернополя может сесть на 8 лет за то, что обокрал магазин на 5000 грн

14 мая 2025, 10:59
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фото: Национальная полиция
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В Тернополе полицейские разоблачили мужчину, причастного к краже товара из магазина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию обратился представитель торговой сети с уведомлением о том, что неизвестный похитил товар. Событие произошло на улице Львовской в Тернополе. Сумма нанесенного ущерба превышает 5000 гривен.

Полицейские оперативно установили личность вора. Им оказался 42-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения стражей порядка за совершение подобных правонарушений.

За воровство товаров мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, двое жителей Тернополя могут сесть в тюрьму на 8 лет за кражу велосипедов.

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