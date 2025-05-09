На Закарпатье задержан мужчина, который пытался попасть в Словакию с поддельными документами
В Закарпатской области пограничники разоблачили мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Мужчина направлялся в Словакию пешком через пункт пропуска "Малые Селменцы". В качестве основания для выезда за пределы Украины он вместе с паспортом предоставил документы, якобы удостоверяющие, что он является лицом с инвалидностью. Впрочем, при проверке документов пограничники выявили признаки их подделки.
"Они не соответствовали установленному образцу, к тому же во время указанной в справке даты медицинского осмотра мужчина находился за границей", - говорится в сообщении.
Мужчине отказали в пропуске через границу. Теперь ему инкриминируют уголовное правонарушение по ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
Напомним, в Закарпатье пограничники задержали гражданина Армении, который за 13 000 долларов пытался переправить в Венгрию харьковчанина.