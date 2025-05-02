фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Сначала пограничники остановили на окраине города Берегово автомобиль, которым водитель – житель Закарпатья, вез до границы двух пассажиров – жителей Львовщины и Черкасщины. Пассажиры собирались незаконно попасть за границу. С этой целью они связались с переправителями, пообещавшими им помочь. Такую услугу дельцы оценили в 25 тысяч долларов с обоих мужчин.

Водителя задержали. Впоследствии были задержаны еще двое фигурантов – организатор незаконной сделки и его пособник. Самого организатора заскочили с поличным при получении им части оговоренной суммы от одного из своих клиентов.

Всем трем переправщикам объявили подозрение. Им грозит от 5 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали злоумышленников, которые за 8000 долларов переправляли мужчин через границу.