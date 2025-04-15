фото: ГПСУ

Вечером 13 апреля пограничники остановили на окраине села Вышково Хустского района группу лиц на попытке незаконного пересечения границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Задержанные – четверо жителей Закарпатья и один житель Донетчины. Как оказалось, двое из задержанных с помощью трех других собирались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию.

По словам нарушителей, за услуги переправщиков они должны были заплатить по 8000 долларов.

Сообщение о преступлении направили в Нацполицию, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Организатора незаконной сделки заключили под стражу. Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее на Волыни пограничники задержали двух молодых мужчин, пытавшихся сбежать за границу.