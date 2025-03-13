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13 марта 2025, 02:22

Конец маршрута: житель Закарпатья за 8-11 тысяч долларов переправлял мужчин за границу

13 марта 2025, 02:22
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фото: ГПСУ
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Правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин через государственную границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Делок, 42-летний житель Закарпатья, привлекал клиентов через личные связи и предлагал услуги по незаконному пересечению границы в ЕС за сумму от 8 до 11 тысяч долларов. "Пакет услуг" включал доставку к месту пересечения, проживания и непосредственно незаконную переправку через так называемую "зеленую границу" в направлении Венгрии и Румынии.

Во время спецоперации правоохранители обнаружили место временного сбора клиентов, которое находилось в одном из сел Закарпатья. Там находились мужчины, готовившиеся к незаконному пересечению границы.

Злоумышленника задержали в Закарпатской области. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и 9500 долларов.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к схеме.

Организатору объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники с помощью беспилотника задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.

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