Конец маршрута: житель Закарпатья за 8-11 тысяч долларов переправлял мужчин за границу
Правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин через государственную границу
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.
Делок, 42-летний житель Закарпатья, привлекал клиентов через личные связи и предлагал услуги по незаконному пересечению границы в ЕС за сумму от 8 до 11 тысяч долларов. "Пакет услуг" включал доставку к месту пересечения, проживания и непосредственно незаконную переправку через так называемую "зеленую границу" в направлении Венгрии и Румынии.
Во время спецоперации правоохранители обнаружили место временного сбора клиентов, которое находилось в одном из сел Закарпатья. Там находились мужчины, готовившиеся к незаконному пересечению границы.
Злоумышленника задержали в Закарпатской области. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и 9500 долларов.
Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к схеме.
Организатору объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.
Напомним, ранее на Буковине пограничники с помощью беспилотника задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.