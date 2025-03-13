фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Делок, 42-летний житель Закарпатья, привлекал клиентов через личные связи и предлагал услуги по незаконному пересечению границы в ЕС за сумму от 8 до 11 тысяч долларов. "Пакет услуг" включал доставку к месту пересечения, проживания и непосредственно незаконную переправку через так называемую "зеленую границу" в направлении Венгрии и Румынии.

Во время спецоперации правоохранители обнаружили место временного сбора клиентов, которое находилось в одном из сел Закарпатья. Там находились мужчины, готовившиеся к незаконному пересечению границы.

Злоумышленника задержали в Закарпатской области. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и 9500 долларов.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к схеме.

Организатору объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники с помощью беспилотника задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.