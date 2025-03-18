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18 марта 2025, 11:24

На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу

18 марта 2025, 11:24
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фото: ГПСУ
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Канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через украинско-венгерскую границу разоблачили в Закарпатской области правоохранители совместно с пограничниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, на окраине села Вилок правоохранители задержали двух жителей села Вилок, которые собирались переправить через границу двух человек призывного возраста. Один из соучастников незаконной обработки оказался несовершеннолетним местным жителем. В преступной схеме, организованной 35-летним фигурантом, подросток должен был следить за прилегающей к границе местностью или же, при необходимости, сопровождать "клиентов".

Во время проведения неотложных следственных действий стражи порядка изъяли 6000 долларов США, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

Переправщик задержан. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье будут судить организатора незаконной переправки лиц через границу.

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