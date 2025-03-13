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На Волыни суд вынес приговор 18-летнему молодому человеку. Оказалось, что он занимался продажей наркотиков

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд признал 18-летнего жителя Луцка виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ. В частности, речь идет об особо опасных препаратах и в больших размерах.

По данным следствия, весной прошлого года 18-летний парень из-за почтового оператора получил посылку с незаконно приобретенным PVP, амфетамином, МДМА, ЛСД, 4-ММС и каннабисом. Суд назначил ему наказание, а именно – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни 18-летнего парня задержали на продаже наркотиков. По данным следствия, он отправил покупателю в Ровенскую область через почтового оператора посылку с психотропом PVP. Правоохранители изъяли посылку, теперь "продавец" под домашним арестом ждет суд.