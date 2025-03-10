фото: ГПСУ

Правоохранители задержали на Раховщине двух мужчин 60 и 62 лет, которые собирались переправить через границу 24-летнего львовянина. Один из переправщиков оказался жителем Закарпатья, другой – столицы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Volkswagen, на котором дельцы везли к границе своего клиента, правоохранители остановили утром 8 марта на окраине поселка Ясиня.

За 10 тысяч долларов фигуранты обещали доставить львовянина в Румынию через "мелководье" Тисы. Правоохранители задокументировали получение переправителями "оплаты за оказание услуг".

Переправщикам уже объявили подозрение. Теперь им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Закарпатской области остановили водителя "скорой", перевозившего до границы двух мужчин – фейковых "медбратов".