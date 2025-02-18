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18 февраля 2025, 10:39

На Закарпатье пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся лесом пробраться в Словакию

18 февраля 2025, 10:39
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фото: ГПСУ
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Пограничники Чопского отряда задержали двух закарпатцев, пытавшихся скрыться за границу, и их родственника, доставившего их в пограничную зону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГНСУ.

Двое неизвестных, которые двигались в направлении государственной границы, обнаружили на участке ответственности отделение "Оноковцы" Чопского отряда. Когда мужчины заметили пограничников, они пытались скрыться и скрыться в лесу. Нарушителей выследили с помощью беспилотника и задержали.

Один из задержанных был организатором незаконной переправки лиц через украинско-словацкую границу. Вместе с собой прихватил родственника, который также планировал сбежать из Украины.

Впоследствии в Ужгороде сотрудники оперативно-розыскного подразделения остановили автомобиль, которым нарушителей доставили в пограничную зону.

Нарушителям придется заплатить штраф.

Напомним, на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся скрыться за границу.

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